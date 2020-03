ČR se opět ponoří do tmy při Hodině Země na ochranu klimatu

Česká republika se pojedenácté zapojí do celosvětové akce Hodina Země za ochranu klimatu. Desítky obcí v 20:30 vypnou na hodinu veřejné osvětlení. Potemní i Praha, která bude postupně vypínat nasvícení svých pamětihodností. Podporu ochraně životního prostředí mohou zhasnutím světel vyjádřit i domácnosti nebo firmy. Ekologický institut Veronica, který akci koordinuje, očekává, že se do tmy ponoří na 150 obcí, desítky firem a tisícovky bytů. "Smyslem je poukázat na skutečnost, že bez příznivého životního prostředí by to celá staletí nešlo, a klimatické změny proto nesmějí zůstat bez pozornosti ani dnes," uvedli zástupci pražského magistrátu.

Podle pražského radního Jana Chabra tak chce hlavní město zároveň občanům připomenout, že i přes současnou koronavirovou pandemii jde život dál a mělo by se pokračovat v důležitých věcech, jako je například řešení klimatických změn. Loni se v Česku akce účastnilo rekordních 165 obcí, 77 firem, přes 750 jednotlivců, 11 památek.