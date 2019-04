ČR prodělala na zahřívacích cigaretách stovky milionů

Stát přišel o stovky milionů korun ze zahřívacích cigaret. Spočítal to server iRozhlas.cz. Nový typ cigaret zvaný HEETS, který se nezapaluje, ale pouze zahřívá, totiž nepodléhal až do března letošního roku spotřební dani. Stát tak na tomto tabákovém výrobku prodělal podle výročních zpráv společnosti Philip Morris za rok 2017 necelých padesát milionů korun. V roce 2018 se ale částka už zvedla na 367 milionů korun. Ministerstvo financí je však ve svých odhadech do budoucna opatrnější. Podle důvodové zprávy k zákonu očekává v roce 2019 inkaso ve výši asi 68 milionů korun, v roce 2020 pak 150 milionů.