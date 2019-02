ČR přispěje do aliančního projektu vyšší připravenosti praporem

Česká armáda by měla přispívat do aliančního projektu vyšší připravenosti pozemní jednotkou o velikosti praporu, tedy asi 800 vojáky a zhruba 200 kusy techniky. Na setkání s novináři to řekl náčelník generálního štábu Aleš Opata. Vojáci nyní analyzují své možnosti. O projektu ve středu a ve čtvrtek jednali v Bruselu za účasti ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) ministři obrany zemí NATO. Zástupci zemí NATO se shodli, že do roku 2021 spustí koncept označovaný jako "4x30", který znamená, že aliance bude mít připravených k akci do 30 dnů od vydání rozkazu 30 mechanizovaných praporů, 30 letek a 30 bojových plavidel. Zástupci ministerstva obrany a armády poznamenali, že NATO nemá v tomto ohledu problém se zajištěním námořních a vzdušných sil, zaktivování a přesun pozemních sil je ale logisticky náročnější.