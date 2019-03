ČR převzala pozemek pro stavbu pavilonu na výstavě Expo v Dubaji

Česká republika ve středu převzala pozemek pro stavbu národního pavilonu na výstavě Expo 2020 v Dubaji. Dvoupatrová budova vznikne podle návrhu českého architektonického studia Formosa AA. Návštěvníci v ní uvidí expozici přestavující zejména české vědecké objevy a inovace. ČTK o tom informovala Lenka Maršálková z Kanceláře generálního komisaře účasti České republiky na Expo 2020. Pavilon by sám měl být výrazným exponátem. V lednu 2020 by do pavilonu měl být nainstalován systém S.A.W.E.R. vyrábějící vodu ze vzduchu s využitím solární energie a kultivující poušť pomocí podpovrchových kultur. Systém vyvíjejí vědci Akademie věd ČR a ČVUT. Součástí je i postup, jak pomocí řas bez chemických hnojiv zkultivovat poušť v zelenou oázu.