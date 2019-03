ČR podle Babiše podpoří britskou žádost o odklad brexitu

Británie oficiálně požádala ostatní členské země Evropské unie o prodloužení brexitové lhůty do konce června. Zaslání dopisu předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi dolní komoře britského parlamentu oznámila premiérka Theresa Mayová. Zároveň prohlásila, že není připravena odchod své země z EU protahovat za 30. červen. Takový krok by vyžadoval britskou účast v květnových evropských volbách, což je podle ministerské předsedkyně nepřijatelné.

Česko tento týden na Evropské radě podpoří britskou žádost o odklad britského odchodu z Evropské unie. Na jednání sněmovního výboru pro evropské záležitosti to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Neumí si představit, že by některý členský stát EU zablokoval summit a že by kvůli tomu nastal brexit bez dohody. Podotkl také, že z českého pohledu by bylo nejlepší, kdyby Británie změnila názor a unii nakonec neopustila. Babiš zdůraznil, že Británie je pro Česko důležitý partner z hlediska obchodu, z hlediska Čechů, kteří v Británii žijí, i z hlediska spolupráce v unii. "Ve Velké Británii vidíme jednoho z hlavních spojenců dosud. Vztahy byly vždycky velice dobré, nadstandardní," řekl premiér. Zopakoval také své dřívější stanovisko, že za nejvýhodnější scénář pro Česko by považoval, aby se v Británii uskutečnilo druhé referendum o odchodu a Britové se vyslovili pro setrvání v unii.