ČR hrozí vracení dotací pro Agrofert, Babiš nálezy auditu odmítá

Česku hrozí, že by mohlo do rozpočtu EU vracet 451,17 milionu korun dotací, které čerpal holding Agrofert. Vyplývá to z návrhu auditní zprávy Evropské komise, podle něhož je premiér Andrej Babiš (ANO) po celé své vládní působení ve střetu zájmů a má vliv na firmu i na použití unijních peněz. Sedmdesátistránkový dokument v angličtině zveřejnila některá média. Šéf kabinetu předložené argumenty kritizoval, ČR podle něj pošle do Bruselu odmítavé stanovisko. Babiš zasedá v českých vládách od roku 2014. V únoru 2017 vložil své firmy do dvou svěřenských fondů kvůli tomu, že začala platit novela o střetu zájmů označovaná jako lex Babiš. Do té doby zákon členům kabinetu přístup k evropským fondům neomezoval, nesměli ale chod svých firem ovlivňovat. I když podle předběžné auditní zprávy Babiš český zákon o střetu zájmů porušoval po celou dobu svého vládního působení, komise navrhuje vrátit jen dotace přidělené Agrofertu po novele, tedy po únoru 2017.

Babiš odmítá, že by zákon porušoval. Uvedl, že postupoval podle české legislativy. Řekl, že koncem loňského roku Evropská komise poukazovala na střet zájmů podle unijní vyhlášky, nyní podle českého zákona. "Podle informací, které mám, ti lidé, kteří tomu rozumějí, jsou přesvědčeni, že tu část o střetu zájmů museli psát Češi. Jsou tam stejné názory, jako mají Piráti a zkorumpovaná Transparency (International). Takže vysoce nestandardní audit," řekl ČTK předseda vlády.

Podle zprávy se auditoři zaměřili na dotace pro Agrofert před únorem 2017 i po něm. Popisují také, jak premiér ovládá oba svěřenské fondy. Může jmenovat a odvolávat správce i dohližitele, z nichž jedním je jeho manželka Monika. Podle textu si Babiš může vzít majetek z fondů kdykoliv zpět a má zájem na tom, aby byly firmy úspěšné. Komise v návrhu textu českým úřadům vytýká, že nezajistily účinnou kontrolu dotací. Opozice už vyzvala stát, aby vyplacené dotace po Agrofertu vymáhal. O situaci chce jednat v úterý ve Sněmovně.