ČR hrozí nedostatek pediatrů. Třetina plánuje do pěti let zavřít ordinace

Skoro třetina dětských lékařů plánuje do pěti let ukončit svoji praxi a odejít do důchodu. Vyplývá to z průzkumu Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost. Právě dětští praktici patří průměrně k nejstarším skupinám lékařů. Dětští praktici chybí v celé republice. Nejhorší je situace ve venkovských oblastech Karlovarského, Libereckého nebo Královéhradeckého kraje nebo Vysočiny. Města a pojišťovny se snaží nové lékaře nalákat na různé pobídky. Jejich nástup ale komplikuje třeba zrušení studijního oboru dětský praktický lékař. Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly resort změnu ve vzdělávání nechystá.