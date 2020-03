ČR dostane z rozpočtu EU na následky viru miliardu eur

Česko dostane z rozpočtu Evropské unie více než miliardu eur (přes 25,5 miliardy korun) na pomoc v boji s následky koronaviru. Počítá s tím návrh Evropské komise, která chce v rámci nouzového investičního fondu poskytnout unijním zemím až 37 miliard eur. Nejvíce má z balíku tvořeného převážně nevyčerpanými penězi na kohezní politiku získat Polsko, nejzasaženější Itálie dostane třikrát méně. Fond získá prostředky ze dvou zdrojů. Jednak z peněz, které měly členské státy komisi vrátit z předfinancovaných loňských projektů, a také z dosud nevyčerpaných peněz v národních obálkách v rámci kohezní politiky. Na základě těchto kritérií přiřkla komise nejvíce peněz Polsku, které by mělo získat 7,4 miliardy eur. Česko bude moci využít téměř 1,2 miliardy eur. Návrh by podle komise mohly členské státy a Evropský parlament schválit do dvou týdnů, aby mohly země začít peníze co nejrychleji čerpat.