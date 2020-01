ČR dál považuje za šéfa venezuelského parlamentu Guaidóa

Česko nadále uznává za předsedu venezuelského parlamentu Juana Guaidóa, považuje ho i za prozatímního prezidenta. Na twitteru to uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), který zároveň apeloval na co nejrychlejší uspořádání prezidentských voleb v latinskoamerické zemi. Autoritářský režim prezidenta Nicoláse Madura na nedělní volbu nového šéfa parlamentu nepustil opozici, a vládní strana tak dosadila do čela zákonodárného sboru poslance Luise Parru, opozice volbu neuznává. "Chci znovu podpořit prozatímního prezidenta Venezuely a předsedu Národního shromáždění Juana Guaióa. Akce proti demokraticky zvolenému Národnímu shromáždění představují další porušení zásad právního státu. Venezuela potřebuje co nejdříve demokratické prezidentské volby," napsal Petříček.

Guaidó se před rokem prohlásil dočasným prezidentem Venezuely. Jako hlavu státu ho uznává řada evropských států včetně Česka, některé země Latinské Ameriky nebo Spojené státy.