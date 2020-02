ČR dá 135 milionů korun na pomoc zemím s prevencí migrace

Česko letos poskytne 135 milionů korun na pomoc zemím, odkud míří migranti do Evropy nebo přes které procházejí. Cílem pomoci je řešit problém s nelegální migrací ještě předtím, než se lidé dostanou do schengenského prostoru. Uvádí to koncepce ministerstva vnitra, kterou schválila vláda. Za první prioritu označuje ministerstvo vnitra pomoc Severní Makedonii, Srbsku a Bosně, které leží na takzvané balkánské migrační trase. Úřad upozorňuje, že na této trase a na takzvané východní středomořské trase loni meziročně vzrostl počet migrantů o 53 procent. Český příspěvek, který má činit 50 milionů korun, by měl pomoci postiženým zemím získat lepší vybavení na boj s nelegální migrací a s pašeráky lidí.

Dalších 50 milionů korun by mělo jít na pomoc v Jordánsku a Libyi. Cílem je zlepšit situaci uprchlíků v táborech v těchto státech. Například v Jordánsku by peníze měly sloužit k zajištění lepšího vzdělání běženců ze Sýrie. Kdyby se zlepšila situace v těchto zemích, podle ministerstva vnitra by měli uprchlíci menší motivaci k další cestě do Evropy. Koncepce počítá i s vyčleněním 35 milionů korun pro mimořádné situace.