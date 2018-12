ČR chce s Německem jednat o plánu přijímání Čechů do bundeswehru

České ministerstvo obrany si chce s Německem vyjasnit plány německé armády na rekrutování občanů jiných zemí včetně Čechů. Na dotaz ČTK to sdělil ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). O záměru Německa zatím ministerstvo bližší informace nemá a s německou stranou o tom dosud nejednalo. Někdejší náčelník generálního štábu české armády a bývalý předseda Vojenského výboru NATO Petr Pavel uvedl na twitteru, že plány Německa mohou být pro českou armádu personálním ohrožením. O přijímání občanů jiných zemí Evropské unie uvažuje německá armáda, bundeswehr, kvůli nedostatku nových rekrutů. Řekl to německému tisku generální inspektor bundeswehru Eberhard Zorn.

Podle listu Hamburger Abendblatt ministerstvo obrany už v této záležitosti oslovilo své partnery z 26 unijních zemí. Ochotné o věci diskutovat jsou údajně čtyři země: Česko, Dánsko, Švédsko a Belgie. Francouzi nabídli, že budou s Němci o věci debatovat, dali ale najevo skepsi. Pokud by k náboru občanů z jiných zemí EU nakonec skutečně došlo, týkal by se hlavně vysoce odborných profesí v armádě. "Mluvíme tu například o lékařích či odbornících na IT," vysvětlil generální inspektor bundeswehru, jehož funkce odpovídá zhruba šéfovi generálního štábu.