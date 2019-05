ČR chce dokončení vnitřního trhu EU, zajištění bezpečnosti

Česko považuje za klíčové úkoly pro budoucnost Evropské unie dokončení vnitřního trhu a zajištění vnitřní bezpečnosti kontinentu. Je třeba také nově nastavit rovnováhu mezi unijními institucemi, agendu EU by měla určovat Evropská rada a Evropská komise by ji měla pouze naplňovat a nenárokovat si víc pravomocí. Na mezinárodní konferenci Pražský evropský summit (Prague European Summit) to řekla státní tajemníce pro evropské záležitosti Milena Hrdinková. Uvedla, že po víkendových evropských volbách nyní přichází čas pro stanovení priorit unie pro příštích pět let. Připomněla, že se večer v Bruselu sejdou šéfové států a vlád k prvnímu povolebnímu jednání.

Podle státní tajemníce jsou sice změny unie potřebné, zároveň je ale třeba stále připomínat výhody členství. Česko těžilo z členství zejména ekonomicky, a to díky příjmům z evropských fondů nebo díky přístupu na vnitřní trh EU, kam míří 84 procent českého exportu.