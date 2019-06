ČR by mohla v roce 2022 hostit summit Východního partnerství

Česká republika by během svého předsednictví Radě Evropské unie v roce 2022 mohla hostit summit se zeměmi Východního partnerství. Na Dni Východního partnerství v Černínském paláci to ve středu řekl Jaroslav Kurfürst, zvláštní pověřenec ministerstva zahraničních věcí pro Východní partnerství. Na konferenci diskutují zástupci zemí zapojených do tohoto společenství o uplynulých deseti letech i budoucnosti spolku.

Východní partnerství je projekt spolupráce mezi Evropskou unií a Ukrajinou, Arménií, Ázerbájdžánem, Gruzií, Moldavskem a Běloruskem. Začal před deseti lety v Praze za tehdejšího českého předsednictví EU.