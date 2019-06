ČR by mohla unii vracet 450 mil Kč, média zveřejnila zprávu EK

Česko by mohlo do rozpočtu EU vracet kolem 450 milionů korun dotací, které čerpal holding Agrofert. Vyplývá to z návrhu auditní zprávy Evropské komise (EK), podle něhož je premiér Andrej Babiš (ANO) ve střetu zájmů, dál má na firmu vliv a současně má jako předseda vlády vliv i na použití unijních peněz. Celý sedmdesátistránkový dokument zveřejnila média. Česká strana se bude moci ke zjištěním vyjádřit, komise podle toho může materiál ještě upravit. Babiš už v pátek ve Sněmovně řekl, že žádné zákony neporušuje a Česko nic Bruselu vracet nebude.

Babiš, který zasedá v českých vládách od roku 2014, v únoru 2017 vložil kvůli zákonu o střetu zájmů své firmy do svěřenských fondů. Audit se zaměřuje na dobu před tímto okamžikem a po něm. Sleduje období od roku 2011 do loňska. Podle Hospodářských novin 283 milionů korun z celkem 451 milionů, které by ČR měla vracet, představují dotace po únoru 2017. Podle médií návrh zprávy uvádí, že premiér dva svěřenské fondy ovládá, přes ně má dál vliv i na Agrofert a současně má přímý vliv na rozdělování peněz z EU.

Premiér o Agrofertu mluví jako o své bývalé firmě. Text návrhu podle webu Seznam Zprávy poukazuje na to, že Babiš může z obou svěřenských fondů kdykoliv majetek dostat zpět. Dokument popisuje, že fondy mají tři správce, které jmenoval a může odvolat Babiš. Ten jmenuje a může odvolat i radu protektorů, jíž se správci zodpovídají. Jedním z protektorů je Babišova manželka Monika. Pokud někdo v protektorské radě chybí, má v ní Babiš jeden hlas. Bez rodinného protektora není rada usnášeníschopná a nemůže přijímat rozhodnutí, popsal Seznam. Komise podle médií v návrhu textu českým úřadům vytýká, že nezajistily účinnou kontrolu.