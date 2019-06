ČR by měla zlepšit udržitelnost důchodů a zdravotnictví, doporučuje EK

Česká republika by měla zlepšit dlouhodobou fiskální udržitelnost důchodového systému a zavést plánovaná protikorupční opatření. Vyplývá to z pravidelných doporučení, která pro jednotlivé členské země zveřejnila Evropská komise (EK). Praha by podle ní měla také více podporovat zaměstnávání žen s malými dětmi a zajistit plánovaná protikorupční opatření. Komise unijním státům každoročně adresuje podněty, které by mohly zlepšit výkon jejich ekonomik či pomoci předejít problémům s veřejnými financemi. Česká část doporučení nepřinesla proti minulým letům zásadní změny a zaměřila se na budoucnost financování důchodů a zdravotní péče. Budoucnost českého penzijního systému podle ekonomů vyvolává obavy kvůli očekávanému stárnutí populace. "Česká republika je dnes z pohledu veřejných financí jedním z premiantů, ale dlouhodobě se může dostat do potíží kvůli neřešeným nákladům na stárnutí obyvatelstva v důchodech a zdravotnictví," komentovalo na twitteru doporučení zastoupení EK v Česku.