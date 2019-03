ČR by byla vstřícná k britské žádosti o odklad brexitu

Česká republika by zaujala vstřícný postoj, pokud by Británie požádala o odklad svého odchodu z Evropské unie. Po jednání s rumunskou premiérkou Vioricou Dancilaovou, jejíž země nyní EU předsedá, to řekl premiér Andrej Babiš. Za nejlepší scénář vývoje označil, kdyby si Británie svůj odchod rozmyslela. Dancilaová uvedla, že rumunské předsednictví je připraveno na všechny scénáře. Preferovala by spořádaný brexit. "I když to teď tak nevypadá, doufám, že možná dojde ke druhému referendu a nakonec Británie zůstane v Evropské unii, to by byla nejlepší varianta i z hlediska českých zájmů," řekl Babiš. Za druhou nejlepší variantu považuje schválení vyjednané dohody o odchodu, kterou však britští poslanci už dvakrát odmítli.