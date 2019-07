ČR a Rusko o týden odsunuly vzájemné omezení leteckých spojů

Ruské letecké společnosti Aeroflot a Ural Airlines (Uralskije avialinii) oznámily, že na základě rozhodnutí českých úřadů omezily počet dnešních letů na linkách do Prahy. Ural Airlines později sdělila, že lety mohla obnovit. České ministerstvo dopravy ČTK informace potvrdilo s tím, že jde o odvetné opatření vůči ruským aerolinkám, které bylo po dnešním jednání dočasně posunuto. Omezení letů ruské společnosti bylo podle ministerstva přijato poté, co Rusko omezilo přelety Českých aerolinií (ČSA) přes sibiřskou část ruského území. Česká republika se ale později rozhodla povolit letecké spoje všech ruských aerolinek dočasně do 7. července, poté co Rusko se stejným termínem umožnilo lety ČSA. O provozu od příštího týdne budou obě země dál jednat. Ministerstvo upřesnilo, že reciproční omezení se týká leteckých dopravců Aeroflot, Rossiya Airlines, Pobeda, Ural Airlines a Siberian Airlines.

Ruské ministerstvo dopravy předtím v krátkém prohlášení uvedlo, že "tyto akce českých leteckých úřadů (omezení počtu letů ruských společností do ČR) porušují dohodu o leteckém spojení mezi našimi zeměmi". Dodalo přitom, že pokračuje jednání leteckých úřadů obou zemí a že očekává vyřešení problému v "co nejkratší době". Podle Prahy dohodu porušila nejprve ruská strana.