ČR a Libanon stojí o rychlý návrat syrských uprchlíků do vlasti

V Sýrii je třeba rychle najít politické řešení konfliktu, aby se do země mohli vrátit uprchlíci. Shodli se na tom v Praze český ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) s libanonským protějškem Džibránem Básilem. V šestimilionovém Libanonu žije zhruba 1,5 milionu běženců ze Sýrie. Básil také uvedl, že Česko by mohlo využít Libanon jako výchozí bod pro firmy, které by se podílely na poválečné obnově Sýrie. Petříček ocenil skutečnost, že Libanon přijal na svém území velké množství syrských uprchlíků před válkou. Připomněl, že Praha pomáhá Libanonu při zvládání zátěže, kterou velké množství uprchlíků pro zemi představuje. "Od roku 2017 jsme poskytli celkem 40 milionů korun na humanitární a rozvojové projekty, v letošním roce to bude dalších 15 milionů korun," řekl Petříček. Pomoc pro Libanon podle něj směřovala zejména do oblasti zdravotnictví. O problémech s migrací Básil v Praze jednal i s premiérem Andrejem Babišem (ANO). "Shodli jsme se, že nejdůležitější je navrácení syrských migrantů do jejich vlasti," uvedl Babiš na twitteru po schůzce s libanonským ministrem.

Česko podporuje společnou evropskou pozici i příslušné rezoluce Rady bezpečnosti OSN, které považují Golanské výšiny za okupované území. Nebude svými kroky porušovat tyto rezoluce ani mezinárodní právo, řekl na dotaz ČTK ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Spojené státy tento týden jednostranně uznaly svrchovanost Izraele nad Golanskými výšinami, jejich krok odmítly Rusko, Sýrie, Turecko i některé státy EU včetně Německa a Francie. Petříček to řekl po jednání s libanonským ministrem zahraničí Džibránem Básilem. Ten také vyzval Česko, aby nepřesouvalo svou ambasádu v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma, jak to učinily USA a jak to prosazuje prezident Miloš Zeman.