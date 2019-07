Colour Meeting v Poličce hostí umělce z deseti zemí

Multižánrový festival Colour Meeting v Poličce na Svitavsku letos hostí umělce z deseti zemí. Šestnáctý ročník se koná 26. a 27. července. Návštěvníci si mohou užít koncerty, divadlo, zajít na výtvarné dílny a výstavy. Uvedl to ředitel festivalu Dušan Svíba. Na festivalu letos vystoupí mimo jiné skotská folková kapela ​Rura, nizozemsko-novozélandské trio ​My Baby a ​Curse of Lono z Velké Británie v Poličce představí svoji novou desku ​4am and Counting​. Po několika letech se do Česka vrátí izraelští ​Boom Pam se surf rockem míseným s židovskou, balkánskou i romskou hudbou.