ČNB zlepšila odhad vývoje veřejných financí

Česká národní banka zlepšila pro letošní i příští rok odhad vývoje veřejných financí. Nově letos očekává přebytek 0,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP), v květnu očekávala 0,3 procenta. Pro příští rok odhad zlepšila na 0,4 procenta z předchozích 0,2 procenta HDP. Loni skončily veřejné finance v přebytku 0,9 procenta. Celkový vládní dluh by podle odhadů ČNB měl letos klesnout na 30,7 procenta HDP z loňských 32,6 procenta HDP. Příští rok by měl dluh dále klesnout na 28,9 procenta HDP. Odhady centrální banka proti květnové prognóze rovněž zlepšila. Podle kritérií pro přijetí eura by vládní dluh neměl překročit 60procentní hranici.

ČNB zároveň v nové prognóze, kterou představila ve čtvrtek, zlepšila odhad růstu české ekonomiky v letošním roce na 2,6 procenta a pro příští rok na 2,9 procenta. Zároveň banka v nové prognóze očekává slabší kurz koruny a vyšší inflaci.