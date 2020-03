ČNB snížila úrokovou sazbu na jedno procento, čeká silnou recesi

Bankovní rada České národní banky ve čtvrtek rozhodla o snížení základní úrokové sazby na jedno procento. Toto opatření má zmírnit dopady na ekonomiku způsobené epidemií koronaviru a ulehčit tak českým firmám, podnikatelům a domácnostem. Naposledy k takovému kroku banka přistoupila minulý týden v pondělí, a to o půl procentního bodu. Další opatření ke stabilizaci domácí ekonomiky budou následovat.

Viceguvernér ČNB Tomáš Nidetzký a člen bankovní rady Tomáš Holub po jednání rady uvedli, že ČNB očekává kvůli dopadům pandemie koronaviru silnou recesi, ve které česká ekonomika setrvá po zbytek letošního roku. Vývoj tak podle bankovní rady celkově vede k potřebě dalšího významného snížení sazeb v letošním roce. Mělo by to podpořit zotavování ekonomiky. Všechna případná opatření měnové politiky mohou být podle bankovní rady přijata kdykoliv to bude potřeba, a to i na mimořádném měnovém zasedání bankovní rady. Zároveň se bankovní rada rozhodla snížit od letošního 1. dubna rezervu na ochranu úvěrového trhu na jedno procento z 1,75 procenta. V důsledku pandemie totiž podle ČNB nastane útlum ekonomické aktivity, který se s vysokou pravděpodobností nepříznivě promítne do kvality úvěrových portfolií bank.