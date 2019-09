ČNB: Některé terminály ohou kvůli novým pravidlům zamítat bezkontaktní platby

Platební terminály v kamenných obchodech můžou kvůli novým pravidlům zamítat některé bezkontaktní platby do 500 korun. Upozornila na to Česká národní banka. Podle ní totiž některé platební terminály ještě nejsou na nová pravidla, která začnou platit 14. zaří, připravené. Zákazník ale v případě zamítnutí bezkontaktní platby může kartu klasicky vložit do terminálu a zadat PIN. Nová pravidla pro oveřování karetních plateb zavedla centrální banka na základě evropského nařízení.

Podle nařízení Evropské unie by měly mít platby kartou silné, dvoufaktorové ověření uživatele. Chce tak zabránit zneužití platebních karet a jiným podvodům.