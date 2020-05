ČNB letos čeká propad veřejných financí do schodku 4,8 pct. HDP

Veřejné finance letos skončí ve schodku 4,8 procenta po loňském přebytku 0,3 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Příští rok by se schodek veřejných financí měl snížit na 3,4 procenta HDP. Vyplývá to ze shrnutí Zprávy o inflaci, kterou zveřejnila Česká národní banka. Ještě v únoru před propuknutí pandemie koronaviru ČNB očekávala letos veřejné finance přebytkové. Celkový vládní dluh by podle odhadů ČNB měl letos stoupnout na 37,6 procenta HDP z loňských 30,8 procenta HDP. Příští rok by se měl dluh dále zvýšit na 38,6 procenta HDP. ČNB zároveň v nové prognóze očekává letos pokles ekonomiky o osm procent. Příští rok by pak ekonomika měla stoupnout o čtyři procenta. I přes obnovní růstu se ale ekonomika do konce příštího roku nedostane na úroveň před pandemií koronaviru.