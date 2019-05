ČNB: Domácí finanční sektor je stabilní a vysoce odolný

Domácí finanční sektor je stabilní a vysoce odolný vůči případným nepříznivým šokům. Bankovní sektor má i nadále dostatečný prostor pro růst úvěrů i po zvýšení kapitálové rezervy, avšak za předpokladu přiměřené dividendové politiky. Vyplývá to ze Zprávy o finanční stabilitě, kterou ve čtvrtek zveřejnila Česká národní banka. Banky v uplynulém období podle zprávy posílily kapitálovou vybavenost a disponují vysokou likviditou. Pojišťovny udržely kapitálovou vybavenost i ziskovost navzdory vývoji na finančních trzích, který nepříznivě ovlivnil hodnotu jejich aktiv a závazků. Penzijní společnosti a investiční fondy byly sice v závěru roku 2018 nepříznivě ovlivněny změnami cen držených aktiv, nevedlo to však k odlivu klientů či systémově významným ztrátám. Finanční stabilita je vedle stability cenové dalším klíčovým cílem ČNB, a to od roku 2013. Celou Zprávu o finanční stabilitě zveřejní ČNB letos 11. června stejně jako nové znění doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí.