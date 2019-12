ČNB: Dohledové zátěžové test opět prokázaly odolnost bank a pojišťoven

Česká národní banka v září dokončila letošní dohledové zátěžové testy bank a pojišťoven. Jejich výsledky prokázaly, že oba sektory jsou i nadále připraveny odolávat zhoršeným podmínkám ekonomiky. ČNB o tom informovala v tiskové zprávě. Testování bylo provedeno na datech z konce roku 2018. Kapitálová vybavenost bankovního sektoru by se v případě negativního scénáře, který předpokládal silný pokles ekonomické aktivity v ČR i zahraničí, snížila na 14,8 procenta. Zůstala by ale výrazně nad osmiprocentním regulatorním minimem. Pojišťovací sektor byl ke konci roku 2018 dostatečně kapitálově vybavený a byl schopný absorbovat relativně významné změny rizikových faktorů. Celkový takzvaný solventnostní poměr za testované pojišťovny činil i v případě aplikace šoků pro tržní i pojistná rizika 157 procent, a nacházel se tak relativně vysoko nad úrovní regulatorního minima, které je 100 procent. Nejvýznamnější dopad ze sledovaných rizik mělo na pojišťovny riziko spojené s investicemi do akcií a riziko poklesu cen státních dluhopisů.