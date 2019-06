ČNB by měla získat pravomoc určovat parametry hypoték

Parametry úvěrů na bydlení by nově mohla určovat Česká národní banka. Počítá s tím novela zákona, kterou schválila vláda. Cílem je omezit možná rizika na finančním trhu jako třeba nadměrné zadlužování domácností. V současnosti Česká národní banka ukládá finančním institucím pouze doporučení, jak by měly parametry hypoték vypadat. Dosud totiž neexistuje zákon, kterým by si mohla tato pravidla vynutit. Doporučeními se ale banky většinou řídí. Novelu musí ještě schválit Parlament a podepsat prezident.

Součástí předlohy je taky opatření, díky kterému by mohli mladí Češi do 36 let získat k hypotékám snadnější přístup. Na pořízení vlastního bydlení by si mohli půjčit až sto procent hodnoty nemovitosti a ke schválení hypotéky by jim mohli stačit nižší příjmy.