ČLK: Zdravotní pojišťovny dluží lékařům za péči 5,5 miliardy korun

Ambulantním lékařům neproplatily české zdravotní pojišťovny péči zhruba za 5,5 miliardy korun. Uvedla to Česká lékařská komora. Nedoplatky jsou za období od roku 2012 do roku 2017. Podle předsedy komory Milana Kubka pojišťovny nerespektují vyhlášky a zůstatky na jejich účtech neustále rostou. Kubek to v sobotu řekl na sjezdu komory v Brně. Podle něj jen za minulý rok pojišťovny lékařům neproplatily 1,3 miliardy korun. V tom samém roce přitom pojišťovnám na účtu zůstalo 30,5 miliardy. Zůstatek peněz na účtech zdravotních pojišťoven by podle Kubka měl výrazně růst i letos.

Česká lékařská komora je samosprávná profesní organizace s povinným členstvím. Má zhruba 52.200 členů, z nichž asi 43.000 je aktivních lékařů.