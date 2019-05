ČLK navrhuje sjednocení doplatků v lékárnách, ministerstvo změny odmítá

Lékárníci chtějí sjednotit doplatky na léky na předpis, aby byly ve všech lékárnách stejně vysoké. Teď se u jednoho léku můžou lišit i o stovky korun. Například některé druhy inzulinu, které teď pořídí pacienti v menších městech za zhruba čtyři stovky korun, jsou ve větších městech i bez doplatku. Podle návrhu České lékárnické komory, který už předložila ministerstvu zdravotnictví, by výši doplatku stanovoval Státní ústav pro kontrolu léčiv namísto toho, aby stanovoval výši úhrad ze strany zdravotních pojišťoven, jak to dělá dnes. S návrhem ČLK souhlasí i Grémium majitelů lékáren, ministerstvo zdravotnictví ale navrhované změny odmítá. Upozorňuje třeba na to, že by to na řadě míst mohlo vést k navýšení současných doplatků nebo jejich zavedení tam, kde teď nejsou. "Doplatky pak budeme mít sice všude stejné, ale nikoliv na úrovni těch nejnižších doplatků ve velkých centrech, ale na úrovni těch vysokých doplatků třeba na vesnicích, to asi není správná cesta," říká náměstek ministra zdravotnictví Filip Vrubel. Návrhem se teď bude na ministerstvu zabývat pracovní skupina.