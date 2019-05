Člen ochranky asi nedopatřením vystřelil v letadle s Babišem

Člen policejní ochranky premiéra Andreje Babiše (ANO) pravděpodobně nedopatřením vystřelil na palubě armádního letadla, které předsedu vlády s doprovodem vezlo z úterního neformálního summitu v Bruselu. Letadlo nebylo vážně poškozeno a vrátilo se zpět do České republiky. Nikomu na palubě se nic nestalo. Případ nyní vyšetřuje Vojenská policie a Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). "Došlo k výstřelu ze služební zbraně příslušníka policie, tento výstřel byl s největší pravděpodobností nechtěný, nicméně okolnosti tohoto jednání budeme zjišťovat," uvedla mluvčí GIBS Ivana Nguyenová. Incident se stal na letišti v Bruselu. Policista z ochranné služby podle všeho nešťastnou náhodou vystřelil krátce poté, co premiér do letadla nastoupil a stroj se chystal k odletu. Výstřel vyšel ze služební zbraně v okamžiku, kdy podle předpisů svou zbraň vybíjel a chtěl ji předat posádce letadla. Podle dostupných informací výstřel zasáhl pouze vozík s jídlem.

Podobný případ, ale s mnohem většími škodami, zažila česká vládní letka před čtvrtstoletím, v červnu 1994, kdy jeden z členů ochranky tehdejšího ministra obrany Antonína Baudyše při letu do Švédska omylem prostřelil podlahu letounu Tu-154 a zasáhl nádrž. Muž pistolí nejspíše zavadil při vstávání o opěradlo sedadla. Benzin tehdy zaplavil zavazadlový prostor, havárii nakonec na letišti ve Stockholmu likvidovaly dva hasičské sbory.