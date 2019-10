Člen bankovní rady ČNB: Ekonomika ČR by se do recese dostat neměla

Česká ekonomika by se neměla dostat do recese, zpomalení růstu pod potenciál ekonomiky ovšem může nastat. Vyplývá to z vyjádření člena bankovní rady České národní banky Tomáše Holuba na debatě k brexitu a obchodním válkám. Ve druhém čtvrtletí česká ekonomika vzrostla o 2,8 procenta, což je podle Holuba blízko dlouhodobě udržitelného maximálního růstu tuzemské ekonomiky. Česká vláda letos podle Holuba přispívá svoji rozpočtovou politikou k růstu ekonomiky zhruba 0,5 procentního bodu. V příštím roce ale bude příspěvek vlády k ekonomickému růstu zřejmě menší. "Debaty o rozpočtové politice české vlády sledujeme, ale expanze by měla být příští rok menší, takže ta dávka vitamínů by měla být menší než letos. A zároveň se na vývoji podepíše zpomalení v Německu," uvedl Holub. Dodal, že vývoj z posledních měsíců se zásadně neodchyloval od prognózy ČNB.