CK: Podzimní prázdniny a svátek lákají na zahraniční dovolenou

Až o 50 procent vzrostly některým cestovním kancelářím prodeje zájezdů do zahraničí kolem 28. října. Na tento termín připadá státní svátek, na který navazují podzimní prázdniny. Například CK Exim Tours má v tomto termínu téměř vyprodané zájezdy do Egypta, Tuniska a na Kapverdské ostrovy. Zvýšený zájem zaznamenala i cestovní agentura Invia, podle níž značnou část zájemců tvoří rodiny s dětmi. Oblíbeným místem pro podzimní dovolené jsou například i maďarské termální lázně. Více než polovina klientů preferuje podle mluvčí Invia Andrey Řezníčkové jako dopravní prostředek letadlo a ze 45 procent volí služby typu all inclusive ve čtyřhvězdičkových hotelech.