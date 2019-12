CK hodnotí rok 2019 jako úspěšný, prodeje rostou i na příští rok

Cestovní kanceláře považují letošní rok za úspěšný. Zájem Čechů o dovolenou v zahraničí rostl díky dobré ekonomické situaci, nakupovali proto dražší a kvalitnější zájezdy. Navzdory prognózám o zpomalení ekonomiky CK doufají v to, že by rok 2020 pro cestovní byznys mohl být podobný jako letošek. Naznačují to i vzrůstající prodeje zájezdů na příští léto. Vyplývá to z vyjádření zástupců CK. K událostem, které letos odvětví ovlivnily, patřilo zejména odstavení letadel Boeing 737 MAX, fúze cestovních kanceláří Fischer a Exim Tours i krach britské CK Thomas Cook.

Cestovní ruch ovlivňují politické události a letošek byl podle obchodního ředitele CK Exim Tours Petra Kostky v tomto přívětivý. Hned v několika regionech se politická situace uklidnila, i díky tomu podle něj rostly počty klientů do Egypta a Turecka. Byznys ovlivnil ale problém s odstavením letadel Boeing 737 MAX, která po dvou tragických haváriích nesmějí od jara celosvětově létat. Jen českého leteckého dopravce Smartwings to stálo přes 1,5 miliardy korun, uvedl server Zdopravy.cz. Na případnou stagnaci se CK připravují.