CK budou za zrušené zájezdy místo hotovosti vydávat poukazy

Tuzemské cestovní kanceláře (CK) budou moci odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy kvůli koronaviru s odjezdem do 31. srpna. Místo nich budou klientům vydávat poukazy na rovnocenné cesty. Poukazy budou moci odmítnout lidé nad 65 let, zdravotně postižení nebo nezaměstnaní. V případě, že lidé poukaz do 31. srpna příštího roku poukaz nevyčerpají, CK mu budou muset vrátit peníze. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Poukazy budou chráněny zárukou pro případ úpadku CK. Lidé, kteří si koupili zájezd s odjezdem do 31. srpna, ale nebudou ho chtít absolvovat kvůli obavám o své zdraví nebo ztrátě zaměstnání, mohou rovněž CK požádat o vydání poukazu. Za běžných podmínek by museli při jeho zrušení uhradit storno poplatky.