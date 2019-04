Cizinec, který přes Česko převážel běžence, je ve vazbě

Muž, který ve čtvrtek přes Česko převážel běžence z Iráku, je ve vazbě. Jak píše policie, poslal ho tam žďárský soud. Pětatřicetiletý muž z Lotyšska je obviněný z organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Pokud se to prokáže, hrozí mu až pětiletý trest ve vězení. Podle kriminalistů zřejmě běžence naložil v Rumunsku, nelegálně je chtěl převézt do Velké Británie. Policie zastavila dodávku na dálnici D1 u Velké Bíteše ve čtvrtek. Uvnitř auta se v nákladním prostoru za falešnou přepážkou ukrývalo celkem třináct běženců - deset dospělých a tři malé děti. Migranti tak byli podle policie vystavení nelidskému a ponižujícímu zacházení. Tři dospělé a všechny děti předali policisté kolegům ze Slovenska, odkud do Česka přijeli. Zbylí dospělí jsou teď v záchytných zařízeních pro cizince. Je totiž možné, že už požádali o mezinárodní ochranu v jiné zemi Evropské unie. Pokud se to potvrdí, Česko je tam předá.