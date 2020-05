Cizinci bez platných víz budou moci v ČR zůstat do 17. července

Všichni cizinci budou moci na území Česka legálně zůstat až do 17. července, i když jim mezitím skončí platnost víza nebo uplyne délka povoleného bezvízového pobytu. Cizinci se kvůli prodloužení pobytu do tohoto termínu nebudou muset obracet na cizineckou policii. V tiskové zprávě to oznámilo ministerstvo zahraničí. Česko od poloviny března kvůli epidemii koronaviru neumožňovalo příjezd do země cizincům, kteří v zemi neměli trvalý pobyt. Umožnilo však setrvat těm, kdo do Česka dorazili předtím, a to i když jim končila platnost víza či maximální délka bezvízového pobytu. Nyní ministerstvo zahraničí oznámilo, že lhůta pro setrvání v Česku bude platit 60 dní po skončení nouzového stavu, který vláda vyhlásila do 17. května.