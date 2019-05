Čistá ropa by měla ropovodem Družba do Česka přitéct na začátku týdne

Počátkem týdne by měla do Česka ropovodem Družba přitéct po víc než měsíci čistá ropa. V dubnu se do ropovodu dostala surovina znečištěná organickým chloridem, který může poškodit rafinerie. Země napojené na ropovod proto dovoz ruské ropy zastavily. Holding Unipetrol si pro rafinerii v Litvínově od 1. května bral ropu ze státních rezerv. Stát Unipetrolu půjčil přes 200 tisíc tun ropy - to je z rezervy asi třetina. Potrvá dlouho, než holding všechnu surovinu státu vrátí, říká ředitel Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr.