Čistá ropa by měla do Litvínova přitéct pravděpodobně v pondělí

Čistá ropa by ropovodem Družba měla přitéct do rafinerie v Litvínově pravděpodobně v pondělí 27. května. ČTK to řekl předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr. Petrochemický holding Unipetrol, který rafinerii vlastní, podle něj proto nebude požadovat další zápůjčku ropy ze státních rezerv. Do litvínovské rafinerie teče ropa ze státních rezerv od 1. května, vystačit by jí podle dřívějších informací měla do konce května. Stát Unipetrolu poskytl dvě zápůjčky, obě v množství více než 100.000 tun ropy. Do ropovodu Družba, kterým teče ropa i do Česka, se minulý měsíc dostala surovina znečištěná organickým chloridem. Může poškodit rafinerie. Země napojené na ropovod proto dovoz ruské ropy zastavily.