Čínský velvyslanec dle Kubery uznal chybu v komunikaci s Babišem

Čínský velvyslanec Čang Ťien-min podle předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) označil za chybu, že se na sociální síti vyjádřil k předvánoční schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) ohledně varování před technologiemi a výrobky firem Huawei a ZTE. Kubera to po schůzce s čínským velvyslancem řekl novinářům. Ambasador na otázky médií odpovídat nechtěl, zdůvodnil to nedostatkem času. Babiš označil prohlášení čínského velvyslance o obsahu jejich schůzky za lež. "On (velvyslanec) to komentoval větou, že oba dva (Babiš a Čang Ťien-min) udělali chybu v tom smyslu, že místo aby ten požár hasili, tak ještě přilévali olej do ohně," uvedl předseda Senátu. Podle něj velvyslanec také uznal, že není šťastné, aby politici spolu komunikovali přes twitter nebo facebook.

Babiš se s čínským velvyslancem sešel před Vánoci v Průhonicích, kde přijímá soukromé i pracovní návštěvy. Čínská ambasáda poté v prohlášení uvedla, že varování před čínskými technologiemi se "nezakládá na skutečnosti" a že "čínská strana bere na vědomí úsilí české vlády o nápravu příslušných chyb". Babiš to v neděli označil za lež, česká vláda podle něj žádnou chybu neudělala. S čínským velvyslancem se sejde také ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).