Čínské město I-čchang požádalo partnerské město Třebíč o pomoc s koronavirem

Čínské město I-čchang z provincie Chu-pej v úterý požádalo své partnerské město Třebíč o zdravotnický materiál, který by pomohl v boji s koronavirem. Provincie je ohniskem nákazy, ve městě jsou stovky nakažených a jeden člověk zemřel. Žádostí se bude ve středu zabývat třebíčská městská rada a o den později i zastupitelstvo, pomoc přislíbil také Kraj Vysočina. ČTK to řekl Pavel Pacal, starosta Třebíče a náměstek hejtmana (Pro Třebíč a STAN). Čínské město podle Pacala v e-mailu žádá především o roušky, zdravotnické rukavice, obuv a oblečení. "Zjistíme, zda je vůbec možno zde materiál sehnat, zda je k dispozici. Osobně předpokládám, že ano," řekl Pacal. Navrhne, aby pomoc byla ve výši 50.000 korun, a o stejnou částku požádá i kraj. "Je to spíš v rovině nějakého vyjádření solidarity, protože těžko to za čtyřmilionové město vytrhneme," řekl. I-čchan je třebíčským partnerským městem od roku 2015.