Činnost policie při volbách bude stát na platech 30 milionů

Činnost policie v souvislosti s letošními říjnovými komunálními volbami a volbami do třetiny Senátu bude stát na platech policistů 30 milionů korun. V informaci pro vládu to uvedlo ministerstvo vnitra. Volby v obcích, městských částech a městech a ve 27 senátních obvodech se uskuteční 5. a 6. října, o týden později je na programu případné druhé kolo voleb do horní komory Parlamentu.