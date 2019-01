Číňané vybudují u Pasohlávek lázně, koupili pozemky za 380 mil.

Zástupci firmy Thermal Pasohlávky, kterou vlastní kraj a obec Pasohlávky, podepsali s čínskými partnery ze společnosti RiseSun smlouvy na prodej pozemků skoro za 380 milionů bez DPH. U Pasohlávek by na nich měly vzniknou lázně za více než miliardu korun. Hotové mají být do sedmi let. Kraj tam zároveň postaví menší léčebný ústav se 160 lůžky. Jednání s Číňany ohledně lázní začala už v minulém volebním období za vedení ČSSD a KDU-ČSL. Nové vedení kraje v čele s hnutím ANO pak zvažovalo dvě varianty, a to vznik společného podniku a pak následná stavba, nebo prodej pozemků investorovi. Nakonec dostala přednost druhá možnost.