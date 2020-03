Čína vrátila Česku část nabídnuté humanitární pomoci

Čína nevyužije část materiální humanitární pomoci, kterou jí nabídlo Česko. Oznámil to ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD. Vláda už do Pekingu přepravila pět tun pomoci - mimo jiné rukavice, ochranné oděvy a roušky. Zbylé zhruba čtyři tuny materiálu nakonec zůstanou v Česku, Čína je totiž podle Hamáčka darovala zpět. "Mám oficiální stanovisko z čínské strany, že z té sbírky, která tady byla na humanitární pomoc do Číny, tak se polovina ještě nestihla přepravit. Ta tady zůstala a čínská strana ji věnovala zpět České republice. Jsou tam respirátory, rukavice, ochranné obleky," řekl Hamáček. Hamáček také uvedl, že ministerstvo vnitra je připraveno poskytnout ministerstvu zdravotnictví zásoby ochranných prostředků, které dříve nakoupilo pro policii a hasiče. "Pokud ministerstvo zdravotnictví teď má nějaký výpadek a potřebuje...vypomoci, tak jsme připraveni. Ale to si vyřešíme v rámci vlády," řekl Hamáček, podle kterého má vnitro k dispozici desetitisíce prostředků.