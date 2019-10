Čína se stala jedním z hlavních odběratelů kůrovcového dřeva z Česka

Lesníci našli odběratele pro kůrovcové dřevo, kterého je v Česku nadbytek. V kontejnerech ho vozí do Číny. Od začátku letošního roku do konce srpna tam vyvezly podniky dřevo za více než dvě miliardy korun. To je třináctkrát větší suma než loni. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Čína se tak pro Českou republiku stala třetím nejvýznamnějším exportním trhem, hned za Rakouskem a Německem.

Ještě před kůrovcovou kalamitou se v Česku ročně vytěžilo kolem patnácti milionů kubíků dříví, loni se objem skoro zdvojnásobil. Průměrná prodejní cena dřeva klesla od roku 2014 skoro o třetinu. Aktuálně stojí kubík kolem šesti set korun.