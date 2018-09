Chvojka: Prezident by neměl mít problém se jmenováním Petříčka ministrem zahraničí

Prezident Miloš Zeman by neměl mít problém se jmenováním sociálního demokrata Tomáše Petříčka do funkce ministra zahraničí. V České televizi to řekl šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka s tím, že ho o tom informoval šéf strany Jan Hamáček, který o tom s prezidentem jednal. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček schůzku Zeman - Hamáček potvrdil, Chvojkova slova ale nepotvrdil ani nevyvrátil, označil je za politicky nevhodná, neseriózní a neprofesionální. Zeman po středečním jednání vlády řekl, že se s dosavadním náměstkem ministra zahraničí Petříčkem sejde, pokud mu ho premiér Andrej Babiš z hnutí ANO přivede. S Petříčkem se chce v nejbližších dnech setkat i Babiš.

ČSSD původně navrhovala na šéfa diplomacie svého europoslance Miroslava Pocheho. Zeman ho ale odmítl, úřad tak dočasně vede Hamáček, který je zároveň ministrem vnitra.