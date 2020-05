Chorvatsko otevřelo hranice pro občany deseti zemí, včetně ČR

Chorvatsko plně otevírá hranice pro občany deseti zemí Evropské unie, mezi nimi i Česka. Podle chorvatských médií to na zasedání vlády oznámil premiér Andrej Plenković. Pro urychlení vstupní procedury se návštěvníkům doporučuje předem vyplnit elektronickou registraci. Příjezd zahraničním turistům Chorvatsko umožnilo neoficiálně již začátkem května na základě prokázání "hospodářských zájmů" neboli rezervace pobytu, pro vybrané země to už nyní není nutné. Pro občany Slovinska, Maďarska, Rakouska, Česka, Slovenska, Polska, Německa a tří pobaltských států udělilo Chorvatsko výjimku z opatření, kterým vstup do země kvůli epidemii covidu-19 dosud zakazovalo. Seznam bude podle premiéra průběžně doplňován o další státy v závislosti na tamním vývoji epidemie.