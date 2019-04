Choceňská mlékárna: Změna názvu pomazánkovému máslu neuškodila

Změna názvu pomazánkového másla na tradiční pomazánkové se v prodejích Choceňské mlékárny neprojevila. Navíc původní pojmenování lidé používají běžně dál, i když nařízení Soudního dvora EU trvá již pět let, konkrétně od dubna 2014. ČTK to řekl ředitel mlékárny Pavel Marek. Přejmenování výrobku nařídil Soudní dvůr EU, protože neobsahuje dostatečné množství tuku jako klasické máslo. Za propagaci a nové obaly firma před pěti lety zaplatila 3,5 milionu korun, což je asi nejvíc, co kdy vydala za změnu designu a následnou osvětu, že výrobek zůstává stejný, jen má jiné jméno. Ředitel považuje nařízení EU za mírně nespravedlivé.

Tradiční pomazánkové vyrábí pět firem, v nabídce ho má také Madeta, Mlékárna Bystřice pod Hostýnem, Jaroměřická mlékárna a nověji také Olma. Na českém trhu má Choceňská mlékárna zhruba poloviční podíl, řekl Marek. Pomazánkové máslo vzniklo kvůli nedostatku mléčného tuku na výrobu klasického másla. Dnes již neexistující liberecká mlékárna uvedla podle státního zadání v roce 1977 na trh roztíratelnou pomazánku, která máslo nahradila.