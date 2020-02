ČHMÚ: Sabine nepřinesla do ČR tak silný vítr jako Kyrill

Bouře Sabine nepřinesla dnes do Česka tak silný vítr jako orkán Kyrill v lednu 2007. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v pondělí ale naměřil podobné nebo vyšší rychlosti větru než při vichřici Emma v březnu 2008 či Herwart v říjnu 2017. Ve videu umístěném na facebooku ČHMÚ to uvedl meteorolog Jan Doležal. Vítr se po přechodu fronty na chvíli zmírnil, ale postupně znovu sílí. Silný vítr bude foukat i v úterý a ve středu, nárazy větru ale budou menší než v pondělí. Nejsilnější náraz větru meteorologové naměřili na Sněžce, a to o rychlosti 180 kilometrů za hodinu. V nižších polohách stojí podle Doležala za zmínku například Kocelovice s nárazem z ranních hodin kolem 115 kilometrů za hodinu. Silné nárazy zaznamenaly třeba také České Budějovice se 104 kilometry za hodinu.