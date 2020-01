ČHMÚ: Kvalita ovzduší v Ostravě byla loni nejlepší za pět let

Kvalita ovzduší v Ostravě byla loni nejlepší za posledních pět let. Výrazně tomu napomohlo počasí, které bylo teplotně mimořádné, protože se jednalo o druhý nejteplejší rok od roku 1961. Zároveň byly velmi dobré rozptylové podmínky. Informovala o tom vedoucí oddělení kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Blanka Krejčí. Loni byla v krajské metropoli pouze jediná smogová epizoda, a to v lednu, která trvala 94 hodin, zatímco o rok dříve to bylo celkem 332 hodin a v roce 2017 dokonce 760 hodin. Podle náměstkyně primátora Kateřiny Šebestové (ANO) má město soubor opatření, která mají přispět ke zlepšení ovzduší. V krajské metropoli se častěji, než vyžaduje zákon, čistí komunikace, a to včetně těch ve vlastnictví kraje či státu. Pomoci má také ekologizace vozidel města, ekologičtější domovní kotle nebo doplňování a obnovování zeleně.

Podle Krejčí byla loni zlepšená kvalita ovzduší v celém regionu i Česku, ale výrazně se to projevilo zvláště v Ostravě. Lze podle ní tedy předpokládat, že opatření prováděná městem mohou mít na kvalitu ovzduší příznivý vliv. Zda to tak skutečně je, bude možné říci až při dlouhodobějším pozorování, doplnila.