Charita ČR: K předčasným odchodům mladých ze škol přispívá zadlužení rodin

K předčasných odchodům mladých ze škol přispívá i zadlužení rodin. Řada školáků se kvůli potřebě domácnosti získat příjem a splácet dluhy nevyučí či nedostuduje a nastupuje do práce. Upozornili na to pracovníci Charity ČR a jejích poraden. S případy se setkávají v praxi. Nejvyšší podíl mladých, kteří nedokončí školu, je podle výzkumů a podle počtu exekucí v regionech s nejvyšší zadlužeností. Na předčasné odchody ze škol se zaměřila ve svém výzkumu Agentura pro sociální začleňování. Zatímco v roce 2013 školy nedokončilo pět procent mladých, v roce 2017 už sedm procent. Na severozápadě ČR se za tu dobu podíl zvedl z devíti na 16 procent. Podle propočtů agentury tak stát do budoucna přichází o miliardy, a to na dávkách i na daních a odvodech. Nejzadluženější okresy v Česku leží podle mapy exekucí právě na západě a severu republiky. Nejhorší byla předloni situace v okresech Most, Sokolov a Chomutov, kde měla nějakou exekuci pětina obyvatel. Průměrný dlužník tam měl pět až šest exekucí současně. Proti roku 2016 se za dva roky situace podle výsledků zhoršila.

Ke zlepšení školní docházky a dosaženého vzdělání mladých z chudých a zadlužených rodin podle charity chystané zpřísnění vyplácení dávek nepomůže. Důrazně odmítají návrh ministerstva práce, aby o podporu na bydlení přišly rodiny záškoláků. Jako řešení problému nedokončeného vzdělávání vidí vedle nastavení pravidel exekucí a oddlužení hlavně zajištění sociálního bydlení s podporou sociálních pracovníků.