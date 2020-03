ČEZ v Temelíně i Dukovanech zpřísnil kvůli viru opatření

Energetická společnost ČEZ přijala v jaderných elektrárnách Temelín, Dukovany a některých dalších provozech kvůli koronaviru další nová preventivní opatření. Nově měří tělesnou teplotu všem, kteří vstupují do areálů. V obou jaderných elektrárnách se to týká více než 2000 pracovníků. ČEZ také výrazně upravil provoz jídelen a bufetů v elektrárnách, prodloužil prodejní a výdejní dobu a rozšířil prostory, kde lze jíst. Z domova pracuje několik set zaměstnanců Temelína a Dukovan. Na dotaz ČTK to řekl vedoucí útvaru jaderná komunikace ČEZ Petr Šuleř. V obou jaderných elektrárnách pracuje kolem 3000 lidí. Nikdo ze zaměstnanců zatím nemoc COVID-19 nemá.